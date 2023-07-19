В Киеве на месяц закроют столичный фуникулер: названа причина

В Киеве на ежегодный плановый ремонт будет закрыт фуникулер. Работы продлятся с 20 июля по 22 августа.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Электротранспорт соединяет исторический Верхний город и Подол.

"С 20 июля по 22 августа фуникулер закроют на ежегодный плановый ремонт", – рассказали в пресс-службе.

В КГГА уточнили, что специалисты отремонтируют машинный, компрессорный и территорный зал. Кроме того, они проведут работы по сокращению троса, обследуют контактную сеть и шпалы с частичной их заменой, а также выполнят текущий ремонт вагонов фуникулера.

"После всех работ проведут статические и динамические испытания агрегатов под погрузкой", – добавили в пресс-службе.

Напомним, власти Киева не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте, пока в стране продолжается полномасштабная война. Сейчас себестоимость услуги в несколько раз дороже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве стоимость проезда в общественном транспорте должна составлять 30 гривен, чтобы иметь возможность развивать его. Но сейчас есть столько проблем, что проще сделать поездки бесплатными для пассажиров.

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