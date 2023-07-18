В КГГА не исключают, что проезд в общественном транспорте Киева может стать бесплатным: названа причина

В Киеве стоимость проезда в общественном транспорте должна составлять 30 гривен, чтобы иметь возможность развивать его. Но сейчас есть столько проблем, что проще сделать поездки бесплатными для пассажиров.

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Об этом сказал директор Департамента транспорта и инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, передает LIGA.net. В столице не будут поднимать цены на проезд до конца войны.

"Как управленец я всегда считаю экономику предприятия. Сейчас 30 грн – это та стоимость проезда, которая давала бы развитие. Но сегодня общественный транспорт в Киеве имеет столько проблем и вызовов, что нам уже проще сделать его бесплатным. И, наверное, мы до этого и дойдем. У нас только льготников более 50% пассажиров. В конце концов, мы будем вынуждены поднять руки, сдаться и сказать, что общественный транспорт в Киеве станет бесплатным", – отметил Кандибор.

По его словам, в случае внедрения в столице бесплатного проезда потребуется "масштабная стратегия, понимание, благодаря чему мы будем его компенсировать". Это касается и работы частного транспорта.

"Если мы сегодня резко делаем весь общественный транспорт бесплатным, то около тысячи маршруток должны сойти с улиц, их же нужно заполнить коммунальным транспортом", – уточнил Кандибор.

Он добавил, что пока о полной ликвидации частных перевозчиков в Киеве речь не идет.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Киева не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте, пока в стране продолжается полномасштабная война. Сейчас себестоимость услуги в несколько раз дороже.

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