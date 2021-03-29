В Киеве открыли парк для собак. Видео

В Подольском районе Киева, на углу улиц Спасская и Волошская, местные жители обустроили место для выгула собак.

Как сообщается на странице в соцсети сообщества Песопарк, территория полностью подготовлено для выгула домашних животных (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Это – "Песопарк", место для выгула и тренировки собак на Подоле. Здесь недавно установили новые ворота и починили забор, того можно не волноваться, что собака выбежит за территорию", – говорится в сообщении.

На Подоле обустроили место для выгула собак. Скриншот

Портал Хмарочос уточнил, что территорию для выгула животных обустроили на месте бывшего пустыря, который ранее арендовало посольство Российской Федерации.

В марте 2020 года Киевсовет разорвала договор аренды с дипломатическим представительством РФ. Земельному участку площадью 1,2 гектара предоставили статус сквера.

Местные жители начали убирать территорию и высаживать ели. Установили новые ворота и починили забор. Так как на пустыре и раньше выгуливали собак, то здесь решили обустроить огражденную площадку для выгула.

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