У Києві відкрили парк для собак. Відео
У Подільському районі Києва, на розі вулиць Спаська та Волоська, місцеві жителі облаштували місце для вигулу собак.
Як повідомляється на сторінці в соцмережі спільноти Песопарк, територію повністю підготовлено для вигулу домашніх тварин (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Це – "Песопарк", місце для вигулу та тренування собак на Подолі. Тут недавно встановили нові ворота та полагодили паркан, того можна не хвилюватися, що собака вибіжить за територію", – йдеться в повідомленні.
Портал Хмарочос уточнив, що територію для вигулу тварин облаштували на місці колишнього пустиря, який раніше орендувало посольство Російської Федерації.
У березні 2020 року Київрада розірвала договір оренди з дипломатичним представництвом РФ. Земельній ділянці площею 1,2 гектара надали статус скверу.
Місцеві жителі почали прибирати територію та висаджувати ялинки. Встановили нові ворота та полагодили паркан. Так як на пустирі і раніше вигулювали собак, тому тут вирішили облаштувати обгороджену площадку для вигулу.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
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