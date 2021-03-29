У Києві відкрили парк для собак. Відео

Олег Тимченко Життя столиці 12:13, 29.03.2021 Оновлено: 12:32, 29.03.2021

У Подільському районі Києва, на розі вулиць Спаська та Волоська, місцеві жителі облаштували місце для вигулу собак.

Як повідомляється на сторінці в соцмережі спільноти Песопарк, територію повністю підготовлено для вигулу домашніх тварин (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Це – "Песопарк", місце для вигулу та тренування собак на Подолі. Тут недавно встановили нові ворота та полагодили паркан, того можна не хвилюватися, що собака вибіжить за територію", – йдеться в повідомленні.

На Подолі облаштували місце для вигулу собак.
Скріншот

Портал Хмарочос уточнив, що територію для вигулу тварин облаштували на місці колишнього пустиря, який раніше орендувало посольство Російської Федерації.

У березні 2020 року Київрада розірвала договір оренди з дипломатичним представництвом РФ. Земельній ділянці площею 1,2 гектара надали статус скверу.

Місцеві жителі почали прибирати територію та висаджувати ялинки. Встановили нові ворота та полагодили паркан. Так як на пустирі і раніше вигулювали собак, тому тут вирішили облаштувати обгороджену площадку для вигулу.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві почалися активні роботи зі спорудження нового моста-хвилі довгої 164 метра на Оболоні.

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