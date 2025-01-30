В Киеве на Майдане простились с польским добровольцем Филиппом Антосяком. Фото и видео

В центре Киева прошла церемония прощания с польским добровольцем Филиппом Антосяком. Защитник Украины погиб в Покровском направлении 19 января.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Вечная память и слава Герою!

Так, в четверг, 30 января, в Михайловском соборе Киева состоялась панихида по погибшему 19-летнему польскому добровольцу Филиппу Антосяку. Затем на Майдане Незалежности состоялась церемония прощания с защитником Украины. Воздать честь и провести воина в последний путь пришли родные, побратимы Героя и неравнодушные киевляне.

Филипп родился в 2005 году в Польше. Последние годы жил и учился в Оксфорде, Англии. Ушел добровольцем служить в иностранное подразделение 25-й бригады ВСУ. Жизнь воина оборвалась в бою на Донбассе на Покровском направлении 19 января.

"Мы гордились и будем гордиться нашим сыном и его решением идти воевать за справедливость", – рассказала мать воина.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, стрелок-снайпер штурмового отделения Александр Новик. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 20 января.

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