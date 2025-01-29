Украина теряет лучших сыновей: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Новик. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, стрелок-снайпер штурмового отделения Александр Новик. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 20 января.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил пивоваренный городской голова Игорь Сапожко.

"Солдат Александр Новик, стрелок-снайпер штурмового отделения штурмового батальона, погиб 20 января 2025 во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Новоегоровка Сватовского района Луганской области. Искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича", – написал Сапожко.

Защитника Украины, мужественно защищавшего наше государство от жестокого врага, похоронили в Броварах Киевской области на Аллее Славы.

Напомним, защищая Украину, погиб молодой морпех из Ивано-Франковской области Михаил Стрелецкий. Свое последнее сражение воин принял на Покровском направлении 25 января 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военный из Киевщины, стрелок-санитар Вадим Булавка. Жизнь украинского воина оборвалась 24 июля 2024 года.

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