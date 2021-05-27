В Киеве на дорогах образовались многочисленные пробки. Карта

В Киеве в четверг, 27 мая, утренние пробки серьезно повлияли на скорость автомобилей на основных магистралях столицы. На дорогах произошло несколько ДТП.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на Северном, Гаванском, Метро, Патона, Дарницком и Южном мостах.

Пробки образовались на проспектах Николая Бажана (ДТП в районе метро "Позняки"), Освободителей, Броварском (ДТП в районе метро "Дарница"), Юрия Гагарина (ДТП в районе пересечения с бульваром Верховного Совета), Степана Бандеры и Шухевича.

Тянучки повлияли на трафик на проспектах Голосеевском, Воздухофлотском, Победы, Героев Сталинграда, Валерия Лобановского, Академика Глушакова и Соборности.

Проблемы с движением наблюдались в центре столицы, на бульварах Леси Украинки, Тараса Шевченко и Чоколовском, Харьковском и Набережном шоссе.

Пробки замедлили скорость автомобилей на улицах Елены Телиги, Набережно-Рыбальской, Набережно-Хрещатицкой, Луговой, Богатырской, Братиславской, Вадима Гетьмана, Окружной дороге, Большой Васильковской, Семена Скляренко (ремонт дороги) и Кирилловской.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Нижняя Дубечня Вышгородского района 35-летний житель села Воропаев угнал автомобиль, а потом попал на нем в аварию в Киеве.