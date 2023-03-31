В Киеве на Берестейском проспекте образовалась многокилометровая пробка. Фото и видео

В Киеве в пятницу, 31 марта, образовалась многокилометровая пробка на Берестейском проспекте (бывший Победы). Движение автомобилей сильно затруднено в сторону центра столицы.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Водителям следует выбрать другой путь, чтобы вовремя доехать в пункт назначения (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Проспект Берестейский (Победы) в сторону центра практически не двигается. Очень сильная пробка, люди стоят уже 30 минут. Есть информация, что перекрыли бульвар Шевченко", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото и видео можно заметить, что автомобили почти не двигаются, а сама пробка растянулась на несколько километров. Причины, почему одна из самых оживленных дорог столицы стоит, пока неизвестна.

Напомним, работы по мелким и текущим ремонтам дорог продолжаются уже во всех районах города. Только за три месяца зимы работники "Киевавтодора" ликвидировали повреждения почти на шести тысячах квадратных метров дорожного покрытия. И уже составлен список улиц, которые планируют капитально отремонтировать в столице этого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белоцерковском районе Киевской области во вторник, 28 марта, легковушка на скорости съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате ДТП один человек погиб, еще двое – получили травмы.

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