В Киеве на автосервисе начали переделывать пулеметы с техники оккупантов на ручные. Видео

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В одном из автосервисов Киева рабочие начали переделывать трофейные пулеметы, снятые с техники оккупантов, на ручные. Кроме того, здесь изготавливают "коктейлей Молотова".

Об этом сообщили в социальных сетях. Простые граждане вносят свой вклад в борьбу с страной-агрессором (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Киевский автосервис начал перерабатывать трофейные пулеметы, снятые с вражеской бронетехники, на ручные", – говорится в сообщении.

Видео дня

Кроме того, на автосервисе наладили производство "коктейлей Молотова".

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!