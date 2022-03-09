В Киеве на автосервисе начали переделывать пулеметы с техники оккупантов на ручные. Видео

Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Автосервис переделывает пулеметы с техники оккупантов
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В одном из автосервисов Киева рабочие начали переделывать трофейные пулеметы, снятые с техники оккупантов, на ручные. Кроме того, здесь изготавливают "коктейлей Молотова".

Об этом сообщили в социальных сетях. Простые граждане вносят свой вклад в борьбу с страной-агрессором (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Киевский автосервис начал перерабатывать трофейные пулеметы, снятые с вражеской бронетехники, на ручные", – говорится в сообщении.

Автосервис переделывает пулеметы с техники оккупантов.
Видео дня

Кроме того, на автосервисе наладили производство "коктейлей Молотова".

на автосервисе делают ''коктейли ''Молотова''.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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