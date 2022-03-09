В Киеве на автосервисе начали переделывать пулеметы с техники оккупантов на ручные. Видео
В одном из автосервисов Киева рабочие начали переделывать трофейные пулеметы, снятые с техники оккупантов, на ручные. Кроме того, здесь изготавливают "коктейлей Молотова".
Об этом сообщили в социальных сетях. Простые граждане вносят свой вклад в борьбу с страной-агрессором (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"Киевский автосервис начал перерабатывать трофейные пулеметы, снятые с вражеской бронетехники, на ручные", – говорится в сообщении.
Кроме того, на автосервисе наладили производство "коктейлей Молотова".
Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.
В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.
Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!