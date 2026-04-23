В Киеве мужчина размахивал перед прохожими топором и пытался забрать скутер у подростка. Фото и подробности

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к хулиганским действиям в Днвпровском районе. Пьяный злоумышленник размахивал перед прохожими топором, а перед этим пытался забрать скутер у подростка.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до пяти лет ограничения свободы.

Что известно

Как рассказали правоохранители, происшествие произошло по улице Сергея Набоки в Днепровском районе города. Было установлено, что 30-летний киевлянин в состоянии алкогольного опьянения решил покататься на мотоскутере несовершеннолетнего парня. Несмотря на возражения подростка, нарушитель достал из багажника своего автомобиля болгарку и пытался срезать ею цепь, которой двухколесный транспорта был прикреплен к зданию.

"Когда таким образом завладеть скутером не удалось, разъяренный мужчина схватил топор и, громко ругаясь, начал бить им по деревьям и металлическим опорам, чем изрядно напугал прохожих", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские задержали нарушителя и сообщили ему о подозрении по факту грубого нарушения общественного порядка (по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство).

