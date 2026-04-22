В Киеве конфликт между водителем и пешеходом закончился стрельбой: есть пострадавший. Фото

В Дарницком районе Киева дорожный конфликт закончился стрельбой. По информации следствия, водитель, после словесной перепалки, достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону пешехода.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они получили сообщение о том, что в Дарницком районе на улице Каменской неизвестный несколько раз выстрелил в сторону прохожего. На месте происшествия полицейские задержали местного жителя и изъяли у него пистолет для отстрела резиновых пуль.

Предварительно установлено, что между мужчиной, который был за рулем автомобиля, и пешеходом произошел конфликт. Последний переходил проезжую часть в неустановленном месте – водитель сделал ему замечание, после чего между мужчинами вспыхнула ссора.

"Впоследствии водитель достал оружие и произвел несколько выстрелов в сторону мужчины. В результате инцидента киевлянин получил ранения ноги и спины", – уточнили в полиции.

По факту хулиганства с применением оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Инциденты, связанные с оружием

В Днепровском районе Киева задержали мужчину, который ходил в одном из жилых комплексов с автоматом в руках. Дома у пьяного нарушителя обнаружили еще оружие и патроны.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали иностранца, который, по информации следствия, устроил стрельбу в Святошинском районе Киева. Злоумышленник во время конфликта совершил не менее 7 выстрелов в оппонента, которого с травмами госпитализировали.

