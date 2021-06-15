В Киеве могут взлететь цены на парковку в центре города

В Киеве инициируют обсуждение тарифов на парковку в центре города. Соответствующий проект распоряжения Киевской городской государственной администрации опубликовано на сайте КГГА.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. Там отметили, что тарифы пересматриваются впервые за 12 лет.

Проектом распоряжения предлагается установить тариф на парковку в центральной части города не более 35 грн / час (сейчас 10 грн – Ред.), На прилегающих к центру территориях – не более чем 25 грн / час (сейчас 7 грн – Ред.), А в спальных районах оставить стоимость парковки без изменений – в размере 5 грн / час.

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"Действующие тарифы пересматриваются впервые за 12 лет. Они не менялись с 2009 года, хотя с тех пор цены изменились на все, включая оборудование, энергоносители и оплату труда", – пояснил замглавы КГГА Константин Усов

По мнению чиновника, принципиальным есть решение обеспечить киевлянам бесплатную парковку ночью, в выходные и праздничные дни.

По его словам, установление тарифа в первую очередь призвано разгрузить центральную часть Киева и сделать ее удобной для всех участников дорожного движения.

"Урегулировав спрос и предложение, мы получим больше свободных мест, уменьшим пробки, а также вредные выбросы от автомобилей и сделаем центр города чистым, красивым и комфортным", – отметил замглавы КГГА.

Также в столице планируют изменить стоимость однодневного и месячного абонементов на парковку. Согласно проектом распоряжения, их стоимость будет определяться в зависимости от тарифа по конкретному части города и промежутка времени, на который предоставляется услуга, при этом будут действовать значительные скидки: на дневной абонемент – 28% от полной стоимости; на месячный абонемент в центре – 50%. В прилегающих к центру территориях и спальных районах скидки на месячные абонементы составят 60% и 40% соответственно.

Отметим, большая часть доходов города от парковки будет направлена в специальный фонд городского бюджета, из которого будет финансироваться развитие общественного транспорта, совершенствование схем дорожного движения и повышения безопасности киевлян на улицах города.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице за 100 миллионов гривен построят центр нейрореабилитации для участников антитеррористической операции.