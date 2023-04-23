В Киеве могут продлить линию метро до Быковни

В Киеве могут продлить линию столичного метрополитена от станции "Лесная" до Быковни. Там собираются обустроить Национальное военное мемориальное кладбище.

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Об этом во время заседания Киевского городского совета сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев. Все будет зависеть от финансирования.

"По транспортному сообщению. Есть несколько вариантов. Первоочередно – проговаривается отдельный маршрут автобуса. Задача относится больше – вплоть до продления линии метрополитена. Соответственно при имеющихся финансированиях. Пока мы говорим, что от станции метро "Лесная", где будет проведена определенная определенная инфраструктура, будет двигаться такой "шаттл" – специально под этот объект (Военное мемориальное кладбище. – Ред.)", – рассказал Пантелеев.

Напомним, Киевский городской совет фактически начал процедуру создания Национального военного мемориального кладбища, отведя для этого 9 гектаров земли, принадлежащих столичной общине. Участок расположен в Быковне.

Ранее Кабинет министров Украины принял решение о том, что Национальное военное кладбище в Киеве обустроят на Лысой горе. Позже правительство отказалось от этой идеи и попросило Киевсовет найти другое место.

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