Киевсовет начал процедуру создания Национального военного мемориального кладбища, – Кличко

Киевский городской совет фактически начал процедуру создания Национального военного мемориального кладбища, отведя для этого 9 гектаров земли, принадлежащих столичной громаде. Участок находится в Быковне.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Общая площадь этой локации составит около 100 гектаров.

"Киевсовет сегодня отвел землю и фактически начал процедуру создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне. За его создание отвечает государство, и место определило правительство. Столица же готова всеми возможными способами способствовать созданию мемориала нашим героям. Ранее мы поддержали предложение правительства по созданию военного кладбища на Лысой горе. Но у общественности оно поддержки не нашло. Поэтому теперь речь идет о Быковне", – написал Кличко

Мэр Киева отметил, что 8 гектаров земли в этой местности находятся в собственности города, а остальные 90 гектаров принадлежат государству.

"После этого общая площадь Национального военного мемориального кладбища достигнет почти 100 гектаров", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров Украины принял решение о том, что Национальное военное кладбище в Киеве обустроят на Лысой горе. Позже правительство отказалось от этой идеи и попросило Киевсовет найти другое место.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!