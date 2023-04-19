В Буче установили Мемориал защитникам, созданный из металла 'Метинвест'

К годовщине освобождения Киевщины от российских окупантов в городе-герое Буче установили Мемориал защитникам. Часть металла для объекта отгрузила компания Метинвест-СМЦ Рината Ахметова.

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В начале полномасштабной войны против Украины Буча стала одним из свидетелей зверств российских захватчиков. Небольшой город в Киевской области находился в оккупации врага 33 дня до 31 марта 2022 года, пока ВСУ не восстановили над ним контроль. Чтобы почтить память украинцев, защищавших город и погибших от рук россиян, в Буче установили Мемориал.

Часть металлопроката для стальных деталей Мемориала отгрузила Метинвест-СМЦ. В частности, горячекатаный лист и профильные трубы.

В годовщину освобождения города от войск РФ Бучу посетил Президент Украины Владимир Зеленский и топ-чиновники четырех стран – Молдовы, Словакии, Хорватии и Словении.

Напомним, сейчас в Киеве идет строительство уникального моста-волны, 300 тонн металла для которого изготовили на легендарном комбинате Азовсталь к началу полномасштабного вторжения. Кроме того, между столичными Троещиной и Дарницей было запущено восемь новых трамваев. Сталь для современного электротранспорта также была сделана на мариупольском меткомбинате.