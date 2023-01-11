Кабмин принял решение о создании Национального военного кладбища на Лысой горе в Киеве

Национальное военное кладбище в Киеве обустроят на Лысой горе. Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров Украины.

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Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает ТСН. За этот вопрос также проголосовал и Киевсовет.

"Да, такое кладбище должно быть обустроено в столице! Думаю, что в этом вопросе нам нужно уже от слов переходить к конкретным действиям. Город предлагал место для проведения почетных захоронений рядом с Бабьим Яром, но Кабинетом министров было принято другое решение. И он был поддержано Киевсоветом об обустройстве Национального военного кладбища на Лысой горе", - заявил Поворозник.

Замглавы КГГА добавил, все еще продолжаются дискуссии между оппонентами по этому вопросу.

"Но по моему мнению, нам уже нужно переходить от разговоров к конкретным делам. Нужно достойно чтить память павших героев. Это должно быть мемориальное место и точно не на окраине столицы", – резюмировал Поворозник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве депутаты Киевсовета в четверг, 8 декабря, во время заседания приняли решение о переименовании 32 улиц, переулков и бульваров.

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