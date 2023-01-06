В Киеве могут применить аварийные отключения света: названа причина

В Киеве в пятницу, 6 января, из-за похолодания, зафиксировали рост потребления электроэнергии. Превышение лимитов на электричество может привести к применению аварийных ограничений.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Жителей столицы призывали потреблять электроэнергию сознательно.

"По состоянию на 11:00 6 января из-за постепенного снижения температуры в Украине, в частности и в Киеве, продолжает расти потребление электроэнергии. Для обеспечения баланса в энергосистеме введены лимиты потребления. Их превышения приводят к применению аварийных ограничений. Уже в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к увеличению потребления, которое в настоящее время энергосистема не может покрыть в полном объеме из-за повреждений", – подчеркнули в КМВА.

В пресс-службе призвали жителей столицы разумно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами поочередно. Это позволит снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость ограничения потребления.

"Все соответствующие службы постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, но ремонты нуждаются в значительных ресурсах и времени. Но мы обязательно все отстроим", – резюмировали в КМВА.

Добавим, украинцы, если им отключают электроэнергию на длительное время или не по графику, могут пожаловаться в контролирующие органы. Наказать оператора распределительной системы (облэнерго) может профильная Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ). О том, когда и как можно пожаловаться, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители столицы должны быть готовы, что отключение света в городе может продолжаться до весны.

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