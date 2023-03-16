В Киеве студенты и преподаватели музакадемии имени Чайковского вышли на митинг, требуя дерусификации заведения. Фото и видео

В Киеве на митинг вышли студенты и преподаватели Национальной музыкальной академии имени Чайковского. Они потребовали убрать из названия заведения имя русского композитора.

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Об этом сообщил телеканал Киев. Акция прошла в четверг, 16 марта (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В Киеве на митинг вышли студенты и преподаватели Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского. Цель пикета – убрать имя российского композитора из названия заведения", – говорится в сообщении.

Свое отношение учащиеся заведения выразили на плакатах, которые они держали в руках. В частности, на них было написано: "Чайку прочь", "Стыдно, что мы еще должны что-то кому-то доказывать", "Раковая русская культура" и другие.

Напомним, в Подольском районе Киева решением Киевского городского совета переименовали улицу Достоевского. Теперь она называется в честь культового американского художника украинского (лемковского) происхождения Энди Уоргола.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев стал лидером среди украинских городов по количеству переименованных топонимов в 2022 году. Кроме того, в рейтинг попали, в частности, Винница и Кривой Рог.

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