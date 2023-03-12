В Киеве могут отменить остановку транспорта во время воздушной тревоги: городские власти рассмотрят петицию

В Киеве рассмотрят петицию по отмене остановки общественного транспорта столицы во время воздушной тревоги. Пока троллейбусы, трамваи, автобусы и наземная часть метро не работают при объявления опасности.

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Соответствующий документ был зарегистрирован на сайте Киевского городского совета. Обращение набрало необходимые 6 тысяч голосов менее чем за 60 суток.

"Я считаю что нужно отменить остановку общественного транспорта, поскольку это негативно сказалось на людях, которые не могут доехать, банально с работы домой или наоборот. А если тревога больше 1 часа, то что людям делать", – написал автор обращения.

Кроме того, он отметил, что из-за остановки транспорта во время воздушной тревоги также ущерб несет коммунальное предприятие "Киевпасстранс". Ибо в это время продолжают перевозить пассажиров маршрутки и городская электричка.

Напомним, в Киеве предложили переименовать парк генерала Потапова, расположенный в Святошинском районе Киева. Локацию хотят назвать в честь певца и композитора Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевсовете рассмотрят петицию по уменьшению действия комендантского часа. В электронном документе было предложено установить ограничения на передвижение с 0:00 до 5:00.

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