В Киеве менее чем за сутки вернули тепло в дома, оставшиеся без отопления из-за российского обстрела

В Киеве коммунальщики менее чем за сутки возобновили теплоснабжение в дома, оставшиеся без отопления из-за ракетного обстрела 20 декабря. Отопление вернули во все здания, в том числе дикарни и учебные заведения.

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Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА. Во время ремонтных работ были задействованы сразу 2 аварийные бригады.

"В столице менее чем за сутки возобновили теплоснабжение в дома, оставшиеся без отопления из-за ракетных обстрелов. По ул. Большой Васильковской и ул. Антонович завершил ремонт трубопровода. Подача отопления восстановлена до 18 жилых домов, больницы и 13 ведомственных зданий, которые еще оставались без теплоснабжения", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что восстановление поврежденных участков началось сразу после проведения совместной работы со всеми ответственными службами, прежде всего с ГСЧС.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в результате ракетных обстрелов, нанесенных Россией утром в пятницу, 20 декабря, повреждены, в частности, жилые дома и офисные здания. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 20 декабря, в результате российских ракетных обстрелов был поврежден костел Святого Николая. Взрывной волной и обломками выбило стекло в здании.

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