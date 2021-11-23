В Киеве коммунальщики установили бетонные блоки на Бессарабской площади: названа причина. Фото

В Киеве во вторник, 23 ноября, сотрудники коммунальных служб установили бетонные блоки на Бессарабской площади, чтобы заградить пешеходную часть улицы от автомобилей. Заграждения поставили со стороны бульвара Тараса Шевченко.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Эта локация стала пешеходной в столице 9 ноября (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В частности, тяжелые бетонные блоки длиною около метра поставили за металлическими столбиками. В то же время со стороны улицы Бассейной можно увидеть припаркованные автомобили.

Видео дня

Водители заезжают на этот участок улицы убрав столбики, которые легко выдергиваются.

Отметим, Бессарабский проезд возле одноименного столичного рынка стал пешеходным в этом году 9 ноября, когда коммунальщики с помощью столбиков перекрыли движение транспорта.

Теперь движение автомобилей от бульвара Тараса Шевченко до улицы Бассейной разрешено только через Большую Васильковскую и Павла Скоропадского. В то же время заезд на Бессарабский проезд будут открывать ночью для коммунального транспорта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что дизайнер Виктор Белоус показал, как может выглядеть улица Крещатик в Киеве с одноименной речкой, если она не будет закрытой в подземном коллекторе. Вместо проезжей части – обустроенная экологически комфортная среда с зоной отдыха.