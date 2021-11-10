В Киеве сделали пешеходной одну из самых запаркованных улиц: фото и видео Бессарабского проезда

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Жизнь столицы
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В Киеве сделали пешеходной одну из самых запаркованных улиц: фото и видео Бессарабского проезда

В центре Киева пешеходной сделали одну из самых запаркованных улиц столицы. Речь идет о Бессарабском проезде, что возле одноименного рынка.

Движение транспорта по нему перекрыли с 9 ноября. Корреспондент OBOZREVATEL заснял, как теперь выглядит улица (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Бессарабский проезд теперь будет только для пешеходов.

Теперь движение автомобилей от бульвара Тараса Шевченко до улицы Бассейной разрешено только через Большую Васильковскую и Павла Скоропадского.

Видео дня
Открывать Бессарабский проезд будут ночью для коммунального транспорта.

На улицах Бассейной и Скоропадского планируют также создать дополнительную парковку.

Бессарабский проезд в Киеве.

В то же время заезд на Бессарабский проезд будут открывать ночью для коммунального транспорта. В это же время столичные власти рекомендуют проводить логистические операции для Бессарабского рынка.

Улицу закрыли для движения транспорта.
Бессарабский проезд стал пешеходным.
Движение транспорта теперь по Бессарабскому проезду запрещено.
Бессарабский проезд в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2020 года Арсенальную площадь в Киеве открыли после реконструкции.

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