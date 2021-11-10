В Киеве сделали пешеходной одну из самых запаркованных улиц: фото и видео Бессарабского проезда

В центре Киева пешеходной сделали одну из самых запаркованных улиц столицы. Речь идет о Бессарабском проезде, что возле одноименного рынка.

Движение транспорта по нему перекрыли с 9 ноября. Корреспондент OBOZREVATEL заснял, как теперь выглядит улица (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Теперь движение автомобилей от бульвара Тараса Шевченко до улицы Бассейной разрешено только через Большую Васильковскую и Павла Скоропадского.

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На улицах Бассейной и Скоропадского планируют также создать дополнительную парковку.

В то же время заезд на Бессарабский проезд будут открывать ночью для коммунального транспорта. В это же время столичные власти рекомендуют проводить логистические операции для Бессарабского рынка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2020 года Арсенальную площадь в Киеве открыли после реконструкции.