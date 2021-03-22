В Киеве троллейбусы ездят полупустые, а маршрутки нарушают карантин. Фото

В Киеве в понедельник, 22 марта, несмотря на усиление карантинных ограничений, общественный транспорт работал с нарушениями.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, подавляющее число маршрутных автобусов ездили "забитыми".

Очереди на остановках.

В маршрутках не соблюдают дистанцию.

В маршрутках люди ездят с нарушениями.

На пересечении улицы Закревского и проспекта Маяковского уже с 7:00 образовались толпы желающих попасть на работу. А из-за того, что троллейбусы и автобусы практически не останавливались, люди были вынуждены едва не штурмом брать маршрутки. При этом пассажиры ездили, спустив маски на подбородок и без соблюдения дистанции.

Часто коммунальный транспорт просто не останавливается на остановках.

Если троллейбус останавливается, то запускают максимум пару человек.

Пассажиры негативно реагируют на замечания о карантине.

Маршрутки ездят "забитыми".

В маршрутках не соблюдают карантин.

Пассажиры штурмом берут маршрутки.

Стоит отметить, что толпы людей были на многих остановках общественного транспорта. В частности, возле метро "Черниговская" очередь, ожидавших посадки в трамвай, начиналась на лестнице подземного перехода.

Очередь на трамвай начиналась на лестнице подземного перехода.

Очередь на трамвай.

На остановках много людей.

На некоторых станциях столичного метрополитена, из-за того, что для пассажиров работали только одни двери, на входе в вестибюль можно было заметить большое количество людей. При этом в вагонах люди стоят без соблюдения дистанции.

Пассажиры в вестибюле на станции "Дарница".

На станции "Черниговская" очередь перед входом.

В вагонах пассажиры не соблюдают дистанцию.

В вагонах метро люди стоят без соблюдения дистанции.

Добавим, что часть опрошенных киевлян негативно восприняли ограничения в работе общественного транспорта, в частности пенсионеры. По их мнению, достаточно, чтобы люди носили маски. Часть опрошенных заявили, что вообще не верят в коронавирус.

В транспорте некоторые пассажиры защищаются от COVID-19 оригинальным образом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Деснянском районе Киева в среду, 17 марта, во время профилактической проверки торговых точек зафиксировали ряд нарушений карантинных ограничений.