У Києві тролейбуси їздять напівпорожні, а маршрутки порушують карантин. Фото

У Києві в понеділок, 22 березня, незважаючи на посилення карантинних обмежень, громадський транспорт працював з порушеннями.

Як повідомив кореспондент OBOZREVATEL, переважна кількість маршрутних автобусів їздили "забитими".

Черги на зупинках.

У маршрутках не дотримуються дистанції.

У маршрутках люди їздять з порушеннями.

На перетині вулиці Закревського та проспекту Маяковського вже з 7:00 утворилися натовпи охочих потрапити на роботу. А через те, що тролейбуси та автобуси, практично не зупинялися, люди були змушені ледь не штурмом брати маршрутки. При цьому, пасажири їздили, спустивши маски на підборіддя та без дотримання дистанції.

Часто комунальний транспорт просто не зупиняється на зупинках.

Якщо тролейбус зупиняється, то запускають максимум пару чоловік.

Пасажири негативно реагують на зауваження про карантин.

Маршрутки їздять "забитими".

У маршрутках не дотримуються карантин.

Пасажири штурмом беруть маршрутки.

Варто відзначити, що натовпи людей спостерігалися на багатьох зупинках громадського транспорту. Зокрема, біля метро "Чернігівська" черга киян, що чекали посадки в трамвай, починалася на сходах підземного переходу.

Черга на трамвай починалась на сходах підземного переходу.

Черга на трамвай.

На зупинках багато людей.

На деяких станціях столичного метрополітену, через те, що для пасажирів працювали тільки одні двері, на вході до вестибюлю можна було помітити велику кількість людей. При цьому, в вагонах люди стоять без дотримання дистанції.

Пасажири в вестибюлі на станції "Дарниця".

На станції "Чернігівська" черга перед входом.

У вагонах пасажири не витримуються дистанції.

У вагонах метро люди стоять без дотримання дистанції.

Додамо, що частина опитаних киян негативно сприйняли обмеження в роботі громадського транспорту, зокрема пенсіонери. На їхню думку, достатньо, щоб люди носили маски. Частина опитаних заявили, що взагалі не вірять в коронавірус.

У транспорті деякі пасажири захищаються від COVID-19 оригінальним чином.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Деснянському районі Києва в середу, 17 березня, під час профілактичної перевірки торгових точок зафіксували ряд порушень карантинних обмежень.