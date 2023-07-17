В Киеве из-за жары ввели "тепловой режим": каким машинам запретили движение по городу

В Киеве в понедельник, 17 июля, был введен "тепловой режим". Из-за этого временно действует ограничение движения, которое распространяется на тяжеловесный транспорт.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Решение было принято для сохранения дорожного покрытия.

"На территории столицы введен "тепловой режим". Временное ограничение дорожного движения распространяется на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн и касается как въезда в Киев, так и передвижения по городу", – отметили в пресс-службе.

Правоохранители также уточнили, что время действия ограничения может изменяться в соответствии с температурным режимом. Главная цель этих мер – сохранение дорожного покрытия, которое разрушается в результате интенсивного движения тяжеловесного транспорта в жаркую погоду.

Напомним, в Шевченковском районе Киева на улице Богдана Хмельницкого завершили первый этап ремонта дороги. В частности, дорожники обновили покрытие площадью 4762 квадратных метров. На этой локации частично ограничили движение транспорта до 30 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в понедельник, 17 июля, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +33°С.

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