Без осадков и до +33°С: прогноз погоды по Киевской области на 17 июля

В Киеве и Киевской области в понедельник, 17 июля, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +33°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 17 июля. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 15-20°С, днем 28-33°С; в Киеве ночью 17-19°С, днем 30-32°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре уточнили, что до 19 июля включительно по Киевщине будет преобладать погода без осадков. Ночные минимумы будут колебаться в пределах 15-18°С, а дневная температура будет расти до 27-32°С в начале следующей недели.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 17 июля, начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Киеве будет покрыто облаками. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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