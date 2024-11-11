В Киеве из-за воздушной тревоги на дорогах образовались многочисленные пробки. Фото

В Киеве в понедельник, 11 ноября, из-за воздушной тревоги утром на дорогах города образовались безумные пробки. Проблемы с движением наблюдались как на правом, так и левом берегу города.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Жителям столицы лучше заранее планировать свои поездки.

"Из-за утренней тревоги в городе и на въезд в столицу ужасные пробки", – говорится в сообщении.

Следует добавить, что проблемы с движением наблюдаются на правом и на левом берегу Киева. Сейчас в столице отменили воздушную тревогу, поэтому в ближайшее время можно ожидать улучшения ситуации на дорогах.

Напомним, в Киеве в понедельник, 11 ноября, из-за угрозы массированного ракетного обстрела со стороны страны-террориста РФ объявили воздушную тревогу. Поэтому на станциях метрополитена собралось много людей, чтобы переждать опасность.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия утром в понедельник, 11 ноября, подняла в небо группу стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также на пусковые рубежи вышел враждебный МиГ-31К, являющийся носителем ракет "Кинжал".

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