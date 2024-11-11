В Киеве из-за угрозы ракетной атаки многие спустились в метро: станции были переполнены. Фото и видео

В Киеве в понедельник, 11 ноября, из-за угрозы массового ракетного обстрела со стороны страны-террориста РФ объявили воздушную тревогу. Поэтому на станциях метрополитена собралось много людей, которые пережидали это утро в опасности.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Жителей столицы снова призвали не игнорировать сообщения об опасности.

Так, утром понедельника, 11 ноября, в Украине, в частности, в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы очередной террористической атаки со стороны России. Страна-агрессор подняла в воздух до 10 стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС и носители ракет "Кинжал" МИГ 31-К.

Многие жители и гости Киева решили переждать опасность на станциях метрополитена, из-за чего на перронах подземки собралось много людей. Следует добавить, что во время воздушной тревоги наземные станции не работают, из-за чего сообщение между правым и левым берегом города перекрыто.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия утром в понедельник, 11 ноября, подняла в небо группу стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также на пусковые рубежи вышел враждебный Миг-31К, являющийся носителем ракет "Кинжал".

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