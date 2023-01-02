В Киеве из-за теплой погоды в начале января пробудились бабочки и пчелы. Фото и видео

В Киеве из-за теплой погоды начали пробуждаться насекомые. В частности, на Осокорках заметили бабочку, а на Куреневке – пчел.

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Об этом сообщили в социальных сетях. В столице 2 января температура воздуха погрелась до +13°С (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"А на Осокорках в это время летают бабочки, может и не нужно той минусовой температуры", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео, можно увидеть бабочку вида "Павлин глаз", которая спокойно лазит по куртке женщины.

Кроме того, на столичной Куреневке местные жители заметили пчел. В частности, одна из них сидела и грелась на крыше легковушки.

Следует отметить, что в Киеве в первый день нового года зафиксировали температурный рекорд. 1 января максимальная температура в столице поднялась до +13,2°С.

Напомним, в Украине в начале первой недели нового 2023 изменится погода. Уже 5 января в большинстве регионов ожидаются осадки в виде снега или дождя. В конце недели также придет относительное похолодание. Сайт Wisemeteo также информирует, что сильные зимние морозы придут в Украину только в середине января-2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области во вторник, 3 января, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до +12°С.

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