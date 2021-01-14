В Киеве из-за снегопада образовались пробки. Карта

В Киеве в четверг, 14 января, из-за снегопада образовались пробки, преимущественно на правом берегу города.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на Северном и Южном мостах (чтобы посмотреть карты, проскролльте до конца страницы).

Пробки также –на улицах Набережно-Рыбальская, Набережно-Крещатицкая, Нижний Вал, Большая Окружная, Вадима Гетьмана, проспектах Победы и Голосеевском, а также на бульваре Леси Украинки.

В пресс-службе КГГА сообщили, что "Киевавтодор" приступил к превентивной обработке дорог и тротуаров противогололедными средствами.

На улицах Киева вывели 156 единиц спецтехники и более 400 человек в составе 64 бригад по ручной уборки. В случае ухудшения погодных условий всего могут задействовать 544 единицы техники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в течение 14-15 января ожидаются снегопады, а также существенное снижение температуры воздуха.