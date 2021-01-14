У Києві через снігопад утворилися затори. Мапа

У Києві в четвер, 14 січня, через снігопад утворилися затори, переважно на правому березі міста.

Згідно з даними Google Maps, труднощі з проїздом спостерігаються на Північному та Південному мостах (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Затримки руху також – на вулицях Набережно-Рибальська, Набережно-Хрещатицька, Нижній Вал, Велика Окружна, Вадима Гетьмана, проспектах Перемоги та Голосіївському, а також на бульварі Лесі Українки.

У пресслужбі КМДА повідомили, що "Київавтодор" розпочав превентивне оброблення доріг та тротуарів протиожеледними засобами.

На вулицях Києва вивели 156 одиниць спецтехніки та понад 400 осіб у складі 64 бригад із ручного прибирання. У разі погіршення погодних умов усього можуть задіяти 544 одиниці техніки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві протягом 14-15 січня очікуються снігопади, а також істотне зниження температури повітря.