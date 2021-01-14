На Киев надвигаются снегопады и морозы: в городе развернули пункты обогрева

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
15,2 т.
Киевавтодор проведет превентивную обработку улиц

В Киеве в течение 14-15 января ожидаются снегопады, а также существенное снижение температуры воздуха.

Как сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, в четверг в столице днем до -4 °C, а в ночь на пятницу до -11 °C.

В течение 16-18 января днем прогнозируют до -15 °C, ночью до -20 °C.

В КГГА уточнили, что к началу осадков "Киевавтодор" проведет превентивную обработку дорог и тротуаров. В Киеве для борьбы с непогодой подготовлено 544 единицы специальной техники.

В пресс-службе патрульной полиции Киева сообщили, что в связи с прогнозируемым значительным похолоданием с 14 января начнут работу более 30 пунктов обогрева. Они расположены по следующим адресам:

Голосеевский район:

  • Ул. Тарасовская, 2 (ЖЭУ – 105)

  • Ул. Касияна, 8 (ЖЭУ – 107)

  • Ул. Академика Заболотного, 20-А (ЖЭУ – 109)

Дарницкий район

  • Ул. Вербицкого, 9-И (Территориальный центр социального обслуживания)

  • Ул. А. Ахматовой, 2-А (ЖЭУ – 201)

  • Ул. Харьковское шоссе, 172-Б (ЖЭУ – 203)

  • Ул. Е. Харченко, 47 (ЖЭУ – 207)

Деснянский район

  • Ул. Виккентия Беретти, 18 (Территориальный центр социального обслуживания)

  • Ул. Курчатова, 3-Б (ЖЭУ-302)

  • Ул. Закревского, 29-А (ЖЭУ-305)

Днепровский район

  • Ул. Курнатовского, 7-А, корпус 3 (Центральное отделение территориального центра социального обслуживания)

  • Ул. Рогозовская, 6 (Киевская городская клиническая больница № 11)

  • Ул. Кибальчича, 13-Б (ЖЭУ-409)

Оболонский район

  • Ул. Иорданская, 7-А (помещение аварийно-восстановительного участка)

  • Ул. Попова, 1 (ЖЭУ-512)

  • Ул. Родниковая, 3 (ЖЭУ-508)

  • Ул. Озерная, 18 (Территориальный центр социального обслуживания)

Печерский район

  • Ул. Бассейная, 5-А (ЖЭУ "Крещатик")

  • Б-р Марии Примаченко, 3 (ЖЭУ "Печерские врата")

  • Б-р Дружбы народов, 30/1 (ЖЭУ "Печерскжитло")

Подольский район

  • Ул. Светлицкого, 35 (помещение аварийной службы)

  • Ул. Бестужева, 32 (помещение ТЦСО (НСП))

  • Ул. Хорива, 36 (помещение КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда")

Святошинский район

  • Ул. Чернобыльская, 9 (Территориальный центр социального обслуживания)

  • Ул. Жмеринская, 22-А (Территориальный центр социального обслуживания)

  • Б-р Кольцова, 12 (Отдел торговли, потребительского рынка и предпринимательства)

Соломенский район

  • Ул. Суздальская, 4/6 (Отдельное учреждение Дом социальной заботы)

  • Ул. Вацлава Гавела, 83-А (Территориальный центр социального обслуживания)

  • Ул. Волынская, 2 (Территориальный центр социального обслуживания)

Шевченковский район

  • Ул. Сальского Владимира, 33 (Территориальный центр социального обслуживания)

  • Ул. Богдана Гаврилишина, 11-А (Территориальный центр социального обслуживания)

  • Ул. Половецкая, 14 (Территориальный центр социального обслуживания)

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14 января погода в Украине будет снежной, а в горах возможен сход лавин. Также усилятся морозы.

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