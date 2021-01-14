На Киев надвигаются снегопады и морозы: в городе развернули пункты обогрева

В Киеве в течение 14-15 января ожидаются снегопады, а также существенное снижение температуры воздуха.

Как сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, в четверг в столице днем до -4 °C, а в ночь на пятницу до -11 °C.

В течение 16-18 января днем прогнозируют до -15 °C, ночью до -20 °C.

В КГГА уточнили, что к началу осадков "Киевавтодор" проведет превентивную обработку дорог и тротуаров. В Киеве для борьбы с непогодой подготовлено 544 единицы специальной техники.

В пресс-службе патрульной полиции Киева сообщили, что в связи с прогнозируемым значительным похолоданием с 14 января начнут работу более 30 пунктов обогрева. Они расположены по следующим адресам:

Голосеевский район:

Ул. Тарасовская, 2 (ЖЭУ – 105)

Ул. Касияна, 8 (ЖЭУ – 107)

Ул. Академика Заболотного, 20-А (ЖЭУ – 109)

Дарницкий район

Ул. Вербицкого, 9-И (Территориальный центр социального обслуживания)

Ул. А. Ахматовой, 2-А (ЖЭУ – 201)

Ул. Харьковское шоссе, 172-Б (ЖЭУ – 203)

Ул. Е. Харченко, 47 (ЖЭУ – 207)

Деснянский район

Ул. Виккентия Беретти, 18 (Территориальный центр социального обслуживания)

Ул. Курчатова, 3-Б (ЖЭУ-302)

Ул. Закревского, 29-А (ЖЭУ-305)

Днепровский район

Ул. Курнатовского, 7-А, корпус 3 (Центральное отделение территориального центра социального обслуживания)

Ул. Рогозовская, 6 (Киевская городская клиническая больница № 11)

Ул. Кибальчича, 13-Б (ЖЭУ-409)

Оболонский район

Ул. Иорданская, 7-А (помещение аварийно-восстановительного участка)

Ул. Попова, 1 (ЖЭУ-512)

Ул. Родниковая, 3 (ЖЭУ-508)

Ул. Озерная, 18 (Территориальный центр социального обслуживания)

Печерский район

Ул. Бассейная, 5-А (ЖЭУ "Крещатик")

Б-р Марии Примаченко, 3 (ЖЭУ "Печерские врата")

Б-р Дружбы народов, 30/1 (ЖЭУ "Печерскжитло")

Подольский район

Ул. Светлицкого, 35 (помещение аварийной службы)

Ул. Бестужева, 32 (помещение ТЦСО (НСП))

Ул. Хорива, 36 (помещение КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда")

Святошинский район

Ул. Чернобыльская, 9 (Территориальный центр социального обслуживания)

Ул. Жмеринская, 22-А (Территориальный центр социального обслуживания)

Б-р Кольцова, 12 (Отдел торговли, потребительского рынка и предпринимательства)

Соломенский район

Ул. Суздальская, 4/6 (Отдельное учреждение Дом социальной заботы)

Ул. Вацлава Гавела, 83-А (Территориальный центр социального обслуживания)

Ул. Волынская, 2 (Территориальный центр социального обслуживания)

Шевченковский район

Ул. Сальского Владимира, 33 (Территориальный центр социального обслуживания)

Ул. Богдана Гаврилишина, 11-А (Территориальный центр социального обслуживания)

Ул. Половецкая, 14 (Территориальный центр социального обслуживания)

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14 января погода в Украине будет снежной, а в горах возможен сход лавин. Также усилятся морозы.