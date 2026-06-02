В Киеве из-за обстрела РФ изменено и ограничено движение общественного транспорта: все подробности

В Киеве в результате вражеского обстрела часть общественного транспорта курсирует с изменениями. В частности введено ограничение движения из-за повреждения контактной сети.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителей города призвали учесть эту информацию при планировании поездок.

"После вражеского обстрела общественный транспорт в Киеве курсирует с изменениями. Из-за повреждения контактной сети и ограничения движения на отдельных участках часть маршрутов временно работает с изменениями", – говорится в сообщении.

Как уточнили в КГГА, задерживается движение трамваев №14, 15, 22, 25. Сейчас по первым двум маршрутам общественного электротранспорта организовано временное автобусное сообщение:

№14-Т – "Просп. Отрадный" – "Дегтяревский путепровод".

Кроме того, автобус №9 курсирует до Дегтяревского путепровода, а №28, 53 движутся по измененному маршруту с изменениями:

№28 – по ул. Альпийская, ул. Демеевская, просп. Валерия Лобановского, далее по собственному маршруту;

№53 – ул. Межигорская, далее по собственному маршруту.

"Движение общественного транспорта корректируется в соответствии с оперативной ситуацией", – добавили в пресс-службе.

В ночь на вторник, 2 июня, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на украинскую столицу. На Киев летели группы дронов и различные типы ракет, прозвучала серия взрывов. Много пострадавших, к сожалению, есть погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в понедельник, 1 июня, страна-агрессор Россия начала очередную массированную атаку на Украину. Враг запустил ударные дроны из разных локаций, а также поднял в воздух стратегическую авиацию.

