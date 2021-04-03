В Киеве из-за локдауна перекрыли детские площадки: фоторепортаж

Карина Бондаренко Жизнь столицы 20:53, 3.04.2021

В Киеве в связи с усилением карантина с 5 марта перекрыли детские площадки, ограничив их красной лентой.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL. На них также развесили предупреждения о количестве заболевших детей коронавирусом в столице (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Настойчиво просим не пользоваться игровыми площадками в период локдауна", – попросили родителей.

Как видно на фото, детские площадки пустуют и никто не игнорирует ограничение.

Напомним, что в Киеве с 5 апреля вводят жесткий локдаун в связи с ростом количества зараженных коронавирусом. Столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – станет работать по специальным пропускам пассажиров. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

Детские площадки ограничили.
OBOZREVATEL
Дети на улице не гуляют.
OBOZREVATEL
В Киеве много зараженных.
OBOZREVATEL
Детям нельзя играть на площадках.
OBOZREVATEL
Родителей предупредили о количестве зараженных.
OBOZREVATEL

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве закрыли два известных ресторана, нарушивших карантин. Собственником одного из заведений является судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво.

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