У Києві через локдаун перекрили дитячі майданчики: фоторепортаж

Карина Бондаренко Життя столиці 20:53, 3.04.2021

У Києві в зв'язку з посиленням карантину з 5 березня перекрили дитячі майданчики, обмеживши їх червоною стрічкою.

Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL. На них також розвісили попередження про кількість хворих дітей на коронавірус у столиці (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Наполегливо просимо не користуватися ігровими майданчиками в період локдауну", – попросили батьків.

Як видно на фото, дитячі майданчики пустують і ніхто не ігнорує обмеження.

Нагадаємо, що в Києві з 5 квітня вводять жорсткий локдаун у зв'язку із зростанням кількості заражених на коронавірус. Столиця закриває всі школи і дитячі сади. Весь громадський транспорт – і наземний, і метро – стане працювати за спеціальними перепустками пасажирів. Обмеження діятимуть як мінімум до 16 квітня.

Дитячі майданчики обмежили.
OBOZREVATEL
Діти на вулиці не гуляють.
OBOZREVATEL
У Києві багато заражених.
OBOZREVATEL
Дітям не можна грати на майданчиках.
OBOZREVATEL
Батьків попередили про кількість заражених.
OBOZREVATEL

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Києві закрили два відомих ресторани, які порушили карантин. Власником одного з закладів є суддя шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво.

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