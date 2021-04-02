В Киеве закрыли два известных ресторана, нарушивших карантин
В Киеве проверили 10 ночных заведений города – обнаружено и закрыто два ресторана, работавших несмотря на запрет.
Соответствующие проверки проводили сотрудники Департамента муниципальной безопасности КГГА, а также главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве. Об этом на Facebook сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, речь идет о ресторане "BAO" по адресу: ул. Мечникова, 14/1. Его собственник судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво. Также было закрыто заведение "Хлебный" по адресу: ул. Крещатик, 15/4.
"Они работали, что есть нарушением постановления КМУ №1236 от 09.12.2020 года. Сотрудниками службы составлены протоколы по ст.44-3 Административного кодекса Украины", – говорится в сообщении.
Кроме того, были обнаружены и закрыты три летние площадки на улице Крещатик, которые также работали с нарушением карантинных мероприятий.
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