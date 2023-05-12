В Киеве из-за "героя парковки" на Lexus временно сменили маршрут движения скоростного трамвая. Фото

В Киеве в пятницу, 12 мая, водитель автомобиля Lexus припарковался вплотную к трамвайным путям. Из-за этого движение нескольких маршрутов общественного электротранспорта было изменено.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. На место происшествия вызвали правоохранителей (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Трамваи №№ 1, 3, 15, 18 временно сменили движение по улице Старовокзальной из-за неправильно припаркованного авто. На месте работает ответственная служба", – рассказали в пресс-службе.

В КГГА добавили, что движение автобусного маршрута № 2 продолжили до улицы Старовокзальной. Кроме того, отдельно запустили автобусы на линию трамваев.

Добавим, как отметили в социальных сетях, автомобиль оставили на пути, ведущем в направлении Центрального железнодорожного вокзала.

Напомним, в Днепровском районе Киева в воскресенье, 9 апреля, напротив рынка "Юность" несколько водителей покинули свои машины прямо на трамвайном пути. Поэтому движение электротранспорта в сторону Троещины было заблокировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева водитель легковушки постоянно паркует свою машину, нарушая ПДД и мешая другим автовладельцам. Чтобы хоть как-то повлиять на мужчину, местные жители постоянно забрасывают его автомобиль мусором.

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