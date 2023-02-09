Ситуация все еще сложная: в YASNO объяснили, почему свет отключается даже при высоких лимитах

На сегодняшний день ситуация со светом в столице Украины Киеве все еще сложная. Несмотря на высокие лимиты, отключения электричества продолжаются. Людей призывают быть готовыми к этому.

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Об этом на своей странице в Facebook рассказал генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко. По его словам, так происходит потому, что компания НЭК "Укрэнерго" дает указания с лимитами на следующие сутки накануне вечером.

"Эти лимиты учитывают ряд факторов (общая нагрузка на сеть, потребление, погода и т.п.). Однако в течение дня эти факторы могут изменяться, так же изменяются и лимиты", – объяснил Коваленко.

Также он рассказал, что 8 февраля НЭК выделила для Киева ограничения на уровне 845 МВт на период с 00:00 до 10:00 и 1027 МВт с 15:00 до конца суток.

"То есть в период с 10:00 до 15:00 ограничения были такими, что по расчетам коллег позволяли не отключать по стабилизационному графику. Но из-за повышенного потребления в это время возросла и нагрузка. Некоторые участки сетей пока не могут передавать столь высокие объемы, поэтому пришлось вернуться к отключениям в некоторых районах", – добавил Коваленко.

Кроме того, он отметил, что теперь стало ясно, на что следует обратить внимание, чтобы увеличить функциональность системы.

"Я понимаю, что сейчас мы немного расслабились в потреблении, потому что часто свет не отключают или отключают на более короткие сроки. Но ситуация все еще остается сложной. И то, что мы сейчас со светом – это результат тяжелой работы. Об этом следует помнить постоянно. Так же, как и быть готовыми к отключениям", – резюмировал Коваленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице и области ввели аварийные графики из-за похолодания и начала рабочей недели (после выходных работу возобновили многочисленные предприятия).

Также OBOZREVATEL писал, что исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук считает, что завершение отопительного сезона не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые временно не проводятся.

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