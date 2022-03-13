В Киеве гражданка РФ со словами "прощай немытая Россия" порвала свой паспорт. Видео

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В Киеве гражданка Российской Федерации порвала свой паспорт со словами "прощай немытая Россия". Последние 18 ночей женщина вместе со своем семьей прячется от авианалетов оккупантов в столичном метрополитене.

Об этом сообщили в социальных сетях. По словам женщины, она считает себя украинкой, а последние 30 лет проживает на территории нашей страны (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Гражданка России, которая 18 дней живёт со своей семьёй в киевском бомбоубежище, порвала свой паспорт со словами: "Прощай немытая Россия, страна рабов, страна господ", – говорится в сообщении.

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Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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