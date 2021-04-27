В Киеве зафиксировали снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Киеве с 19 по 25 апреля было зарегистрировано 14 749 больных гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ).

Согласно данных ГУ "Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины", заболеваемость в столице снизилась на 21,5%, передает пресс-служба КГГА.

Заболели 3032 детей (снижение на 24,7%), взрослых – 11 717 человек (снижение на 20,6%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 20,6%, а на предыдущей неделе – 21,4%. 40% - несовершеннолетние школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость снизилась на 27,9% – зарегистрировано 1213 случая", – уточнили в пресс-службе.

Всего на прошлой неделе в медицинские учреждения были госпитализированы 961 человек, из них 42 – дети.

Отметим, в Киеве 26 апреля зарегистрировали 869 случаев болезни COVID-19. В столице было сделано 1079 прививок.

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зафиксировано в Киеве (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в двух областях Украины критическая ситуация в интенсивных отделениях из-за COVID-19.