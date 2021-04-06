В КГГА рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Киеве

В Киеве с 29 марта по 4 апреля зарегистрировано 26 276 больных гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ).

Как сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, в столице наблюдается незначительное снижение заболеваемости – на 1,1% по сравнению с предыдущей неделей, передает пресс-служба КГГА.

Заболели 6529 детей (снижение на 12,8%) и 19747 взрослых (рост на 3,5%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 24,8%, а на предыдущей неделе – 28,2%. 44,2% – дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость снизилась на 18,3% – зарегистрировано 2886 случаев", – рассказал Поворозник.

Он отметил, что в медицинские учреждения на прошлой неделе госпитализированы 1987 человек, из них 78 – дети.

"Я не раз говорил, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ непосредственно влияет на количество госпитализированных. Ведь сегодня все больные с признаками вирусного заболевания автоматически становятся пациентами с подозрением на заболевание коронавирусом… Поэтому придерживайтесь карантинных ограничений, берегите себя и своих родных", – резюмировал Поворозник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 5 апреля зарегистрировали 1432 случая коронавирусной болезни COVID-19.