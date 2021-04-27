COVID-19 в Киеве: зафиксировали 869 случаев заражения

В Киеве в течение прошлых суток, 26 апреля, зарегистрировали 869 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в столице было сделано 1079 прививок.

Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Киеве (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.

В Украине за сутки заражение коронавирусом подтвердили у 7 915 граждан, среди новых больных – 336 детей и 202 медика. Были госпитализированы 1650 человек, летальных случаев – 432. На утро 27 апреля общее количество заражений достигло 2 038 248 человек, выздоровели – 1 596 829.

Прививку против коронавируса за сутки получили 11 100 украинцев.

По состоянию на вторник, 27 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 148,4 млн человек. За минувший день выявили 671 934 новых инфицированных, умерли еще 10 749. Всего от болезни скончались более 3,1 млн пациентов. При этом выздоровели 126,5 млн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в двух областях Украины критическая ситуация в интенсивных отделениях из-за COVID-19.