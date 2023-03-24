В Киеве ездит маршрутка, в которой обещают бесплатный проезд в день смерти Путина. Фото

В Киеве был замечен маршрутный автобус, который в день смерти военного преступника Владимира Путина обещает ввести акцию. Пассажиры смогут ездить совершенно бесплатно.

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Об этом сообщили в социальных сетях. На каком маршруте ездит транспортное средство, не сообщалось.

"Маршрутка в Киеве", – говорится в сообщении к фото.

На опубликованном снимке можно увидеть, что на доске объявлений, которая находится на перегородке за сиденьем водителя, установлена табличка с надписью: "В день смерти путина проезд бесплатный". В каком районе столицы работает маршрутка, пока неизвестно.

Стоит добавить, что пользователи соцсетей с юмором отреагировали на это объявление: "допишите или ареста", "Не только вы ждете, уже весь мир (цивилизованный) этого ждет! Бутылка элитного уже заждалась!".

Напомним, ранее в Киеве зарегистрировали петицию с предложением ввести безналичную оплату в столичных маршрутных автобусах. Сейчас там можно рассчитаться за проезд только наличными.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве была замечена уникальная маршрутка, в которой можно рассчитаться за проезд электронным платежом. В частности, водитель принимает оплату в криптовалюте.

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