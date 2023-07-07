В Киеве дом, где мог выступать Грушевский, внесли в Перечень объектов культурного наследия

Дом на улице Владимирской в Киеве, с балкона которого, по не подтвержденной пока информации, мог выступать Михаил Грушевский, занесен в Перечень объектов культурного наследия. Ранее здесь была гостиница и ресторан "Древняя Русь".

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В свое время Минкульт отказался внести дом в Госреестр недвижимых памятников Украины.

"Жилой дом по улице Владимирской, 21/20 с гостиницей и рестораном "Древняя Русь" занесен в Перечень объектов культурного наследия. Как сообщает Департамент охраны культурного наследия КГГА, соответствующий приказ был подписан 6 июля 2023 года по поручению мэра Киева Виталия Кличко", – рассказали в пресс-службе.

В КГГА уточнили, что копия приказа будет направлена Министерству культуры и информационной политики Украины для внесения в Государственный реестр недвижимых памятников Украины

По информации Департамента, это здание имеет свою аутентичность и является важным элементом формирования историко-архитектурного окружения Софии Киевской – памятника ЮНЕСКО. Кроме того, здание представляет собой интересный образец сочетания жилых и нежилых функций в малоэтажной застройке.

Напомним, ранее специалисты КГГА обследовали дом по улице Владимирской, 21/20. На объекте нет строительной техники

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева начали разбирать "Дом с насекомыми", который является памятником архитектуры, однако КГГА сразу отреагировала на действия застройщика.

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