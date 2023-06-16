Кличко – о доме, где мог выступать Грушевский: готовятся документы на получение статуса памятника архитектуры

Специалисты КГГА обследовали дом на улице Владимирской, с балкона которого, по не подтвержденной пока информации, мог выступать Михаил Грушевский. На объекте нет строительной техники, прорабатываются материалы, чтобы присвоить ему статус памятника архитектуры.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. В свое время Минкульт отказался внести дом в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

"О ситуации вокруг дома на улице Владимирской, 21/20. Этот дом действительно не состоит на учете в реестре Министерства культуры Украины как объект культурного наследия. История следующая. В 2005 году Главным управлением охраны культурного наследия КГГА была подана учетная документация в Министерство культуры для занесения дома в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.Однако Министерство своим приказом от 05.07.2011 #511/0/16-11 признало здание не подлежащим занесению в реестр – якобы, в связи с несоответствием критериям, определенным Постановлением правительства от 27.12.2001", – рассказал Кличко.

Мэр столицы добавил, что, по информации специалистов Музея Истории города Киева, в имеющихся исторических источниках нет доказательств выступления Михаила Грушевского на балконе именно этого дома. Но он вместе с сохранившимися сооружениями Софиевской площади составляет целостный ансамбль этого исторического места, где была провозглашена независимость Украины.

"Поэтому специалисты Департамента охраны культурного наследия (ДОКН), чтобы сохранить дом, прорабатывают материалы, чтобы принять на учет этот объект, присвоив статус памятника архитектуры. А ученые продолжают работать в архивах", – уточнил глава КГГА.

По его словам, специалисты ДОКН вместе с благоустройством города провели комиссионное обследование дома для фотофиксации и осмотра его технического состояния. Строительную технику на объекте не обнаружили, работы там не ведутся.

"Департамент охраны культурного наследия осуществляет надзор за объектом и готовит документы, чтобы как можно скорее он получил охранный статус памятника архитектуры", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева начали разбирать "Дом с насекомыми", который является памятником архитектуры, однако КГГА сразу отреагировала на действия застройщика.

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