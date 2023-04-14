В центре Киева начали разбирать памятник архитектуры "Дом с насекомыми". Фото

В центре Киева начали разбирать здание, которое является памятником архитектуры. "Дом с насекомыми" построили в конце 19-го века.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил активист и соучредитель памятникоохранного хаба "Кирпич" Дмитрий Перов. В КГГА уже отреагировали на действия застройщика.

"Официально. В Киеве сносят дома со статусом памятников архитектуры. Дом Марии Станиславской, также известный как "Дом с насекомыми" на ул. Владимирской, 93, был построен в 1893 году. В 2021 году Департамент охраны культурного наследия КГГА внес дом в Перечень Киева по Голосеевскому району. В 2022 году Окружной административный суд города Киева лишил дом этого статуса, однако решение по делу 640/22099/21 так и не вступило в силу", – рассказал Петров.

Он добавил, что в начале 2023 года Офис генпрокурора подал апелляционную жалобу, а Шестой апелляционный административный суд продолжил рассмотрение дела. Впрочем, застройщик не дожидаясь судебного вердикта, "решил просто снести дом".

В Департаменте охраны культурного наследия отреагировали на заявление активиста. В КГГА отметили, что их специалисты проинспектировали объект и зафиксировали работы, проводимые застройщиком.

"Зафиксировано проведение строительных работ, наличие строительных материалов, оборудования и техники. Несмотря на то, что научно-проектная и/или проектная документация по объекту по указанному адресу Департаментом не соглашалась, разрешение на выполнение работ не предоставлялось", – подчеркнули в КГГА.

Чиновники потребовали от заказчика прекратить любые работы, заключить охранный договор и предоставить научно-проектную документацию на проведение реставрации, а также обратились в Департамент городского благоустройства и к правоохранителям.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве Северный апелляционный хозяйственный суд дал возможность застраивать земли музея под открытым небом "Пирогово". Соответствующее решение было принято 15 февраля.

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