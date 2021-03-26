В Киеве для метро закупят бесшумные поезда со сквозным проходом

Киевский метрополитен получит 50 новых вагонов, которые будут бесшумными и более вместительными из-за того, что можно будет свободно передвигаться между вагонами. Эксперты рассказали о преимуществах будущих подвижных составов подземки.

Об этом сообщило издание "Сегодня".

По словам издания, сквозные поезда для метро закупают во всем мире, а эксперты отмечают их практичность.

"Прежде всего сквозной проход в вагонах увеличивает вместительность составов, поскольку сейчас пространство между вагонами у нас не используется. А в сквозном вагоне – это место, где могут находиться пассажиры во время движения поезда. Более того, такие составы позволяют пассажирам равномерно распределяться по всему поезду, а не скапливаться, например, в одном-двух центральных вагонах. Наши станции глубокого залегания построены так, что проходы между центральным залом и платформой есть только в центральной части поезда, а в торцевые вагоны идет совсем мало пассажиров", – рассказал сайту "Сегодня" Александр Кава, эксперт по транспорту.

В издании также отметили, что в Украине есть возможность производить такие же поезда на Крюковском вагоностроительном заводе.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Европейский банк реконструкции и развития и Киевский метрополитен подписали кредитный договор в размере 50 млн евро на закупку 50 новых вагонов метро.