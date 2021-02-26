Киев получит 50 новых вагонов метро: подписано соглашение с ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития и Киевский метрополитен подписали кредитный договор в размере 50 млн евро на закупку 50 новых вагонов метро.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко по результатам подписания соответствующих соглашений. Также Киевский городской совет и ЕБРР подписали необходимый для этого договор гарантий, передает пресс-служба главы города.

"Мы рады, что сотрудничество с таким надежным партнером Киева, как Европейский банк реконструкции и развития продолжается. И сегодня мы выходим на новый этап такого сотрудничества. Речь идет об обновлении подвижного состава "Киевского метрополитена". За счет кредита ЕБРР в размере 50 млн евро мы сможем закупить 50 новых вагонов. Это фактически 10 поездов столичной подземки", – отметил Кличко.

"Сегодня мы подписываем кредитный договор между ЕБРР и Киевским метрополитеном и договор гарантии между Киевским городским советом и ЕБРР. И надеюсь, что до конца этого года мы заключим контракт на приобретение новых вагонов для столичного метро. По условиям кредитования город получит от ЕБРР рассрочку платежа на 12 лет", – добавил мэр столицы.

Он отметил, что сегодня парк киевского метрополитена составляет 800 вагонов. Около 100 из них – в критическом состоянии и требуют обновления в ближайшие 3-4 года. С помощью этого кредита будет обновлено половину устаревшего подвижного состава.

"Где будут ездить новые вагоны? Вы знаете, что сейчас город строит две новых станции метро на Виноградарь – "Мостицкий" и "Проспект Правды". И к концу года мы планируем открыть их. На сегодня уже разработано более 700 метров с 1,3 километров тоннеля под землей в направлении метро "Сырецкая". Строится тоннель и между будущими станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды". Поэтому эти вагоны будут обслуживать именно Сырецко-Печерскую линию столичного метрополитена", – сообщил Кличко.

"Мы рады возможности поддержать Киев в вопросе расширения услуг метро в густонаселенных и отдаленных районов города. Наша заем будет способствовать тому, чтобы больше жителей украинской столицы в будущем смогли оставлять свои машины дома и передвигаться по городу с комфортом", – сказал управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Напомним, начиная с 2019 года при поддержке ЕБРР столица начала реализацию ряда важных проектов в рамках программы "Зеленый город". Проекты касаются развития транспортной инфраструктуры и модернизации системы централизованного теплоснабжения города. Общая сумма проектов составляет 320 млн евро. В частности, 180 млн евро – на модернизацию городского транспорта. И 140 млн – на модернизацию системы централизованного теплоснабжения столицы.