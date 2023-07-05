В Киеве будут временно действовать ограничения движения для грузовиков: названа причина

В Киеве с осреды, 5 июля, будут вводить ограничения движения для грузовиков. Такое решение городские власти приняли из-за существенного повышения температуры воздуха днем.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Контролировать соблюдение этих ограничений будет столичная патрульная полиция.

"При температуре воздуха свыше +28°С с 10:00 до 22:00 на улично-дорожной сети Киева будет действовать ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств общим весом более 24 тонн и погрузкой на ось свыше 7 тонн. Ограничение касается как въезда в Киев, так и передвижение по городу", – сообщили в КГГА.

Водителей призвали отнестись с пониманием к вынужденным временным неудобствам.

Напомним, в Киеве и Киевской области в среду, 5 июля, синоптики прогнозируют днем кратковременный дождь, местами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +32°С.

Добавим, в Киеве специалисты продолжают ремонт дороги на улице Богдана Хмельницкого. На этой локации частично ограничили движение транспорта до 30 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве дорожники продолжают обновлять дорогу на улице Пирогова в Шевченковском районе столицы. В частности, здесь сделают более широкие тротуары, обустроят подземные свалки и велодорожки.

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