В КГГА рассказали о ремонте дороги по улице Богдана Хмельницкого в Киеве. Фото

В Киеве специалисты продолжают ремонт дороги по улице Богдана Хмельницкого. На данный момент они сделали 150 квадратных метров брусчатки.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. На этой локации частично ограничили движение транспорта до 30 сентября.

"На улице Богдана Хмельницкого продолжается ремонт дорожного покрытия. Уже отремонтировали 3 150 кв. м брусчатки. Всего запланировано обновить 10 тысяч кв. м в пределах от улицы Крещатик до улицы Владимирской", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, средства на обновление улицы тратят минимальные – только на закупку песка и цемента. Для выравнивания дорожного покрытия перекладывается старая гранитная брусчатка.

"Ее снимают, очищают, калибруют. Фактически 100% брусчатки возвращают на место после ремонта основания дороги. Именно благодаря этому ликвидируют просадки, колейности и другие неровности проезжей части", – подчеркнули в департаменте.

В КГГА уточнили, что работы проводят без привлечения подрядных организаций, без выходных, а коммунальщики работают в 2 смены. Отмечается, что на улице Богдана Хмельницкого дорожники обустраивают пешеходные переходы с красно-белого мощения, которых будет 7. Над двумя из них уже заканчивают работать.

"На улице Богдана Хмельницкого обустроили дублирующий переход подземного перехода на пересечении с улицей Чикаленко (станция метро "Театральная"). Кроме того, в рамках ремонта обустроят 12 понижений на переходах. Кстати, для понижения на пересечении с Терещенковской улицей дорожники переносят светофор и ливнеприемники", – добавили в пресс-службе.

Это первый масштабный ремонт улицы Богдана Хмельницкого с 50-х годов прошлого века.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве дорожники продолжают обновлять дорогу на улице Пирогова в Шевченковском районе столицы. В частности, здесь сделают более широкие тротуары, обустроят подземные свалки и велодорожки.

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